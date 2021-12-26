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Kayakseverler hafta sonu Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti

26.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayakseverler hafta sonu Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Modern tesisleri, uzun pistleriyle kayak severlerin uğrak yeri olan Palandöken'deki oteller bölgesi ile halka açık alanlardaki pistlerde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

Hafta sonu tatilinde, kar kalınlığının 92 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Merkezde kurulan platformda, canlı müzik eşliğinde eğlenen ailelerin, çocuklarıyla kızağa binmesi renkli görüntüler oluşturdu.

- JAK ekipleri yaralının yardımına koştu

Öte yandan, merkezde küçük bir kayakçının, hızını alamayarak pist kenarında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Merkezde 7 gün 24 saat görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelerek yaralı kişiyi sedyeyle ambulansa ulaştırdı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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