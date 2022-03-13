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Kayakseverler Yıldız Dağı'nda yoğunluk oluşturdu

13.03.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayakseverler Yıldız Dağı'nda yoğunluk oluşturdu

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret eden kayakseverler, mart ayında pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda iki gün önce başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı merkeze gelen ziyaretçiler, mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Hasan Naci Akyol, "Yıldız Dağı'na ilk defa geliyoruz. İnanılmaz keyifli bir ortam var. Pistlerdeki kar miktarı oldukça iyi, çok keyifli kayak yapıyoruz. Özelikle snowboard için çok güzel pist var." dedi.

Yıldız Dağı'na her hafta geldiklerini belirten Lokman Yağma, "İnşallah nisan ayına kadar karın zevkini alacağız. Sayın Valimize böylesine güzel bir tesisi bizlere kazandırdığı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Mehmet Ali Özdemir ise "Pistler çok güzel, dolu dolu kar var. Sezon bitti denilirken yeniden başladığını düşünüyorum. Ekip olarak her hafta düzenli olarak geliyoruz." diye konuştu.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sivas

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