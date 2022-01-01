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Kayakseverler yılın ilk gününde kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu

01.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki Palandöken, Kars'taki Cıbıltepe ve Hakkari'deki Merga Bütan kayak merkezine aileleriyle giden turistler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi

ERZURUM/KARS/HAKKARİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, Kars'taki Cıbıltepe ve Hakkari'deki Merga Bütan kayak merkezleri, yılın ilk gününde çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

Modern tesisleri, uzun pistleriyle kayak tutkunlarının uğrak yeri olan Palandöken'de, oteller bölgesi ile halka açık alanlardaki pistlere misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kurulan platformda canlı müzik eşliğinde eğlenen bazı aileler de çocuklarıyla kızağa bindi.

Tatilcilerden Savaş Mataracı, AA muhabirine, 2022'nin ilk gününde kayak yaptıklarını söyledi.

Erzurum'un kayak için uygun bir kent olduğunu belirten Mataracı, "Trabzon'dan önceki yıllarda bir iki aile geliyorduk ama bu sefer 35 kişi geldik. Arkadaşlarımız da yukarıda kayıyor. Erzurum mükemmel, yılın ilk gününde burada kayak yapmak muhteşem. Buraya çok yoğun ilgi var. Her şey çok güzel, Erzurum'u soğuk olmasına rağmen çok seviyoruz. Burası Trabzon ve çevre iller için de velinimet." diye konuştu.

- Cıbıltepe yabancı turistlerle şenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de yılın ilk gününde yoğunluk oluştu.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Otel işletmecisi Kürşad Gemalmaz, Cıbıltepe’de yeni yılın ilk gününde de büyük yoğunluk yaşandığını anlattı.

Gemalmaz, her geçen gün gerek yurt içi gerekse yurt dışından ilginin arttığını dile getirerek, "Bu sene sezonun başlamasıyla oldukça fazla yabancı misafir ağırladık. Avrupa Birliğinden, özellikle yılbaşı dönemi Almanya, Fransa, İtalya, ayrıca İsviçre, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’dan çok ilgi var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun devamını bekliyoruz." dedi.

İtalya'dan Luici Capello, daha önce de Sarıkamış'a geldiklerini, kayak pisti ve doğasını çok beğendiklerini aktardı.

Tuğçe Bölme ise İzmir'den ilk defa Sarıkamış'a geldiğini belirterek, "Tatile geldim, tekrar gelmeyi düşünüyorum. Kayağı çok sevdim, mükemmel bir keyif." ifadelerini kullandı.

- Hakkarililer yılın ilk gününü kayak yaparak geçirdi

Hakkari'de kayakseverler, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kar yağışına rağmen yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede, yaklaşık 1 metre karın bulunduğu merkeze gelenler, tatilin keyfini çıkardı.

Kayak meraklıları, dörtlü telesiyej, teleski, dinlenme alanları ve 6 bin metreye çıkarılan pistleri ile hizmet veren merkezde, kayak ve snowboard yaparak doyasıya eğlendi.

Öte yandan, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için belediye tarafından hafta sonları kayak merkezine yolcu taşınmaya başlandı.

Misafirlerden Havva Özcan, Adana'dan geldiklerini, kayak merkezini çok güzel bulduklarını belirterek, "Burada ortam şahane. İlk kez burada profesyonel kayak yapacağız. İnsanlar gönüllerince eğleniyor. Kar kalitesi çok iyi. Herkese tavsiye ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez bir kayak merkezine geldiğini ifade eden Ahmet Ovacık da "Yeni yılın ilk gününü burada geçiriyoruz. Oturup dinlenebileceğiniz alanlar, pistler ve otel var. Çok keyifli bir yer. Biz de kızakla kayıyoruz. Burası doğa harikası, herkesin gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

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