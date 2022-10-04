Kayakta 3 ilde yapılan altyapı gelişim projesine 750 çocuk katılım sağladı

Türkiye Kayak Federasyonunun alp disiplini branşında 3 ilde gerçekleştirdiği altyapı gelişim projesine 750 çocuk katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre alp disiplini branşına uygun yapıda olan 5-7 yaş arasındaki en iyi kız ve erkek çocukların belirlenmesi için Hakkari, Erzincan ve Bitlis'te seçmeler yapıldı.

İlk olarak Hakkari'de hayata geçirilen daha sonra ise Erzincan ve Bitlis'te devam eden proje seçmelerine 750 çocuk katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Tarkan Soyak, altyapı gelişim projesine diğer illerde de devam edeceklerini belirtti.

Özellikle altyapıya çok önem verdiklerini anlatan Soyak, "Sayın başkanımız Ali Oto'nun öncülüğünde alp disiplini branşına uygun yapıda olan en iyi kız ve erkek çocukların seçilmesi için teknolojinin tüm imkanlarının kullanıyoruz. Üç pilot ilimizde başlattığımız seçmelerimize büyük ilgi gördü. Tecrübeli antrenörlerimiz ile Türk kayağının altyapısını daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

