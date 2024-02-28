Kayalıklardan düşen şahıs ekipler tarafından kurtarıldı

Olay Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Yaraş Mahallesinde dağlık alanda dengesini kaybeden Hüseyin Armutçuk uçurumdan aşağıya düştü. Hüseyin Armutçuk ’un düştüğünü gören arkadaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler uçurumdan düşen Hüseyin Armutçuk’a ulaştılar. Hüseyin Armutçuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.