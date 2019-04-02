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Kayalıkta mahsur kalan 13 keçi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 02.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Karderesi mevkisinde çıktıkları kayalıklardan geri inemeyen 13 keçi, bir haftadır kurtarılmayı bekliyor.

Kayalıkta mahsur kalan 13 keçi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor

Bahçe ilçesi Karderesi mevkisinde 100 metre yüksekliğindeki kayalıklara otlamak için çıkan keçiler bulundukları yerden geri inemediler. Keçilerin sahibi durumu Osmaniye AFAD'a bildirdi. Osmaniye AFAD ekipleri ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri keçileri kayalıklardan kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen keçiler henüz kurtarılamadı. Keçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye keçi

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