Kayapınar Belediyesi'ne "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesinin hizmet kalitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanarak, belgelendirildi.

Belediyenin meclis toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeşil ve yaşanabilir alanı ve sahip olunan tüm değerleri koruyarak gelecek nesillere bırakmanın kolay bir iş olmadığını söyledi.

Şahin, temelde insana saygı olmadığı müddetçe hiçbir projede başarı elde edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmemesi halinde kalite yönetim sistemi ve belgeyle taçlandırılmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

"Sunduğu belediyecilik hizmeti kapsamında hizmet kalitesini, farkındalığını, yeterliliğini artırarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunan Kayapınar Belediyesi'nin bu belgelendirme ile diğer belediyelerle arasındaki farkı daha da açacağına inanıyorum." diyen Şahin, çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten Kayapınar Belediyesi'ne kalite yönetim sistemi belgesinin hayırlı olmasını diledi.

Şahin, belgenin hazırlanmasında ve süreçlerin yürütülmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına ve tüm ekibe teşekkür etti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç​ da, göreve geldiği günden bu yana rutin işlerin yanı sıra sahada vatandaşların taleplerini yerine getirerek, eğitim ve kültür alanında faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirtti.

Gelecek nesillere yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Koç, "Bir taraftan da belediyeyi kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bu işin uzmanlarıyla çalışıyoruz. Amacımız vatandaşların işlerini kolaylaştırmak. TSE'den bu belgeyi aldıktan sonra çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Bu çalışmaları yenileyip, geliştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra TSE'nin diğer belgelerini almayı da düşünüyoruz. Kalite yönetim belgemizin kentimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise Kayapınar Belediyesi'nin bölgenin gelişen ve öncü adımlarını atan belediyelerden birisi olduğunu kaydetti.

Belediyenin kalite yönetim belgesi almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Maral, "Ajans olarak bugüne kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 11 kurum ve kuruluşa destek verdik. Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyor ve belgenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, Belediye Başkan Vekili Koç'a "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi"ni teslim etti.

