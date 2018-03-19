Kaybedenler Kulübü Yolda gişede hayal kırıklığı yaşadı

Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran'ın başrolde yer aldığı 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filmi, açılış gişesi ile beklentileri karşılayamadı.

Box Office Türkiye verilerine göre; Mart 2011'de vizyona giren 'Kaybedenler Kulübü'nün devamı olan film, 437 salonda gösterimde olmasına karşın ilk üç günde (cuma, cumartesi, pazar) 158 bin 901 kişi tarafından izlendi. Cesur sahneleri ile dikkati çeken 'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın açılış hasılatı 2 milyon 148 bin 577 TL oldu.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in üç haftadır gösterimde olan 'Ailecek Şaşkınız' filmi, ilk üç günde 342 bin 26 kişiyi (4 milyon 340 bin 57 TL hasılat) sinema salonlarına çekerken, box office listesinin zirvesinde yer aldı.