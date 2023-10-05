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Kaybolan 200 küçükbaş hayvan 6 buçuk saat sonra bulundu

05.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Beylikova Merkez Jandarma Komutanlığı, kaybolan 200 adet küçükbaş hayvanı 6 buçuk saat sonra bularak sahibine teslim etti.

Kaybolan 200 küçükbaş hayvan 6 buçuk saat sonra bulundu

Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesi Akköprü Mahallesi’nde ikamet eden Ö.Y. isimli vatandaşa ait 200 küçükbaş hayvan kayboldu.

Vatandaşın, yaptıkları tüm aramalara rağmen hayvanları bulamaması sebebiyle Beylikova Merkez Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmalar neticesinde, kaybolan hayvanlar ihbardan 6 buçuk saat sonra Halilbağı Mahallesi’ne yakın bir mevkide bulunarak sahibine teslim edildi.

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