Kaybolan 200 küçükbaş hayvan 6 buçuk saat sonra bulundu

Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesi Akköprü Mahallesi’nde ikamet eden Ö.Y. isimli vatandaşa ait 200 küçükbaş hayvan kayboldu.

Vatandaşın, yaptıkları tüm aramalara rağmen hayvanları bulamaması sebebiyle Beylikova Merkez Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmalar neticesinde, kaybolan hayvanlar ihbardan 6 buçuk saat sonra Halilbağı Mahallesi’ne yakın bir mevkide bulunarak sahibine teslim edildi.

