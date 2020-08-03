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  4. Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar Dicle Nehri kenarında sürüyor

Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar Dicle Nehri kenarında sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar Dicle Nehri kenarında sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar 4. günde Dicle Nehri kenarında yoğunlaştı.

Köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri kenarında arama yapan AFAD ve UMKE ekipleri tek tek ağaçların altını kontrol ediyor, bir ize ulaşmaya çalışıyor.

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