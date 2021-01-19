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Kaybolan 9 çocuk ailelerine teslim edildi

19.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da Ocak ayı içerisinde kayıp ihbarında bunulan 9 yaşı küçük çocuk, ailelerine teslim edildi.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne yakınları tarafından Ocak ayı içerisinde kayıp ihbarında bunulan toplam yaşı küçük 9 çocuğun bulunması için çalışma yapıldı.

Adıyaman’da Ocak ayı içerisinde kayıp ihbarında bunulan 9 yaşı küçük çocuk, ailelerine teslim edildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne yakınları tarafından Ocak ayı içerisinde kayıp ihbarında bunulan toplam yaşı küçük 9 çocuğun bulunması için çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Öte yandan il merkezinde ve ilçelerinde geçmiş yıllardan bugüne halen aranmakta olan her hangi bir kayıp çocuğun olmadığı ise vurgulandı.

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