Kaybolan danayı kurtlar parçalamış

Kütahya’da 10 gün önce kaybolan bir büyükbaş hayvanın leşi, kurtlar tarafından parçalanmış olarak bulundu.

Emet ilçesinde Lami Aydoğan’a ait olan büyükbaş hayvan günlerdir bulunamamıştı. İlçenin Sarıalan yaylası Uzunçayır mevkiinde kurtlar tarafından parçalanmış görülen hayvanın, kulak seri numarasından Çaldibi köyünde Lami Aydoğdu adına kayıtlı 10 gün önce kaybolan dana olduğu belirlendi.

Hayvan sahibi Lami Aydoğdu, yaptığı açıklamada, ’’Hayvan 10 gündür kayıptı. Orman dağ yolundan Sarıalan yaylası mevkiine ulaştığını tahmin ediyoruz. Hayvanlarımızı yazın yaylalara salarız. Bu hayvanımızın salındıktan sonra kaybolarak bu mevkilere ulaştığını tahmin ediyoruz’’ dedi.



