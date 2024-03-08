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Kayganlaşan yolda meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İHA İHA
08.03.2024 14:01
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan meyve yüklü tır yan yatarken sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahova düzlüğünde meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 65 EB 546 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, yolun kaygan olması sebebi ile direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun orta kısmına devrildi.

Kazada tır sürücüsü İ.Ç. yaralanırken çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır şoförü İ.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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