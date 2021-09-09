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Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı!

09.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü oyuncu kadrosu ve samimi senaryosuyla, bir dönem yediden yetmişe herkesin bayılarak izlediği Kaygısızlar dizisinde Burcu karakterine hayat veren Damla Özen, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı!

Unutulmaz karakterleri ile Türk televizyonlarının efsaneleri arasında yerini koruyan Kaygısızlar dizisinde 'Burcu' karakterine hayat veren Damla Özen, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte şimdilerde tiyatroya gönül vermiş olan oyuncu Damla Özen'in son hali:

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı

Bursa doğumlu oyuncu, her ne kadar Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle tanınsa da, Yılan Hikayesi ve Yedi Numara gibi yapımlarda da yer aldı.

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı

Damla Özen, ayrıca Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketinin de kurucusu.

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı

Birçok dizi ve filmde rol aldıktan sonra tiyatroyu hayatının merkezine koyan Damla Özen, ''Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı'' diyerek, magazinden uzak durmasının kendi tercihi olmadığını dile getirmişti.

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı

DAMLA ÖZEN KİMDİR?

Damla Özen, 24 Şubat 1974 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimini, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde sürdürdü. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Yüksek Lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünde eğitim aldı.

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı

Oyunculuğa 'Bizim Mahalle' dizisinde adım atan Özen, pek çok dizi ve film projesinde yer aldığı halde, tiyatroyu hayatından hiçbir zaman çıkarmadı. ''Kendi cümlelerimi söylemek istediğim bir tiyatrom olsun, bağımsızlığımı ilan edeyim'' diyen oyuncu, bu hayalini gerçekleştirmek için Karma Drama tiyatro ve gösteri şirketini kurdu.

DAMLA ÖZEN'İN ROL ALDIĞI PROJELER

-Tiyatro Oyunları-
Gökkuşağı / Oyuncu
Haritadan Naklen Yayın / Seslendirme Sanatçısı
Deniz Kızı / Oyuncu

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı

-Dizileri ve filmler-
2013 Medyada Sağlık
2012 htr2b Dönüşüm
2012 Firar
2011 İzmir Çetesi
2009 Tuzak
2009 Süpürrr
2009 Açık Mutfak
2008 Annemin Mutfağı
2008 Ölüler
2008 Peri Tozu
2007 Affedilmeyen
2007 Pars: Kiraz Operasyonu
2006 Doktorlar
2004 Hayalet
2004 Gizli Dünyalar
2004 Büyük Yalan
2004 Büyük Buluşma
2002 Zalim
2002 Sırlar Dünyası
2000 Yedi Numara
2000 Artık Çok Geç
2000 Yılan Hikayesi
1998 Konu Komşu
1998 Üçüncü Sayfa
1996 Gurbetçiler
1994 Kaygısızlar
1993 Bizim Mahalle

KAYGISIZLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Memnun Kaygısız, Ordulu ve çapkın biridir. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında Terbiye'yi görür ve o an ona âşık olur. Yine birkaç yıl geçmeden tarlada Kafiye'yi görür. Bu üç eşinden tam 36 çocuğu olur. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun'un aklına, asker arkadaşı ve tertibi İsmail'in yanına, yani İstanbul'a gitmek gelir. Artık İsmail'in başı Memnun, 3 karısı ve 36 çocuğu ile derttedir. Tabii hanımı Zeynep ve ev sahipleri Hacı Gaffur Bey'in de.

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı


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