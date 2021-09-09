Kaygısızlar dizisinin Burcu'su son haliyle herkesi şaşırttı!

Unutulmaz karakterleri ile Türk televizyonlarının efsaneleri arasında yerini koruyan Kaygısızlar dizisinde 'Burcu' karakterine hayat veren Damla Özen, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte şimdilerde tiyatroya gönül vermiş olan oyuncu Damla Özen'in son hali:

Bursa doğumlu oyuncu, her ne kadar Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle tanınsa da, Yılan Hikayesi ve Yedi Numara gibi yapımlarda da yer aldı.

Damla Özen, ayrıca Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketinin de kurucusu.

Birçok dizi ve filmde rol aldıktan sonra tiyatroyu hayatının merkezine koyan Damla Özen, ''Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı'' diyerek, magazinden uzak durmasının kendi tercihi olmadığını dile getirmişti.

DAMLA ÖZEN KİMDİR?

Damla Özen, 24 Şubat 1974 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimini, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde sürdürdü. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Yüksek Lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünde eğitim aldı.

Oyunculuğa 'Bizim Mahalle' dizisinde adım atan Özen, pek çok dizi ve film projesinde yer aldığı halde, tiyatroyu hayatından hiçbir zaman çıkarmadı. ''Kendi cümlelerimi söylemek istediğim bir tiyatrom olsun, bağımsızlığımı ilan edeyim'' diyen oyuncu, bu hayalini gerçekleştirmek için Karma Drama tiyatro ve gösteri şirketini kurdu.

DAMLA ÖZEN'İN ROL ALDIĞI PROJELER

-Tiyatro Oyunları-

Gökkuşağı / Oyuncu

Haritadan Naklen Yayın / Seslendirme Sanatçısı

Deniz Kızı / Oyuncu

-Dizileri ve filmler-

2013 Medyada Sağlık

2012 htr2b Dönüşüm

2012 Firar

2011 İzmir Çetesi

2009 Tuzak

2009 Süpürrr

2009 Açık Mutfak

2008 Annemin Mutfağı

2008 Ölüler

2008 Peri Tozu

2007 Affedilmeyen

2007 Pars: Kiraz Operasyonu

2006 Doktorlar

2004 Hayalet

2004 Gizli Dünyalar

2004 Büyük Yalan

2004 Büyük Buluşma

2002 Zalim

2002 Sırlar Dünyası

2000 Yedi Numara

2000 Artık Çok Geç

2000 Yılan Hikayesi

1998 Konu Komşu

1998 Üçüncü Sayfa

1996 Gurbetçiler

1994 Kaygısızlar

1993 Bizim Mahalle

KAYGISIZLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Memnun Kaygısız, Ordulu ve çapkın biridir. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında Terbiye'yi görür ve o an ona âşık olur. Yine birkaç yıl geçmeden tarlada Kafiye'yi görür. Bu üç eşinden tam 36 çocuğu olur. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun'un aklına, asker arkadaşı ve tertibi İsmail'in yanına, yani İstanbul'a gitmek gelir. Artık İsmail'in başı Memnun, 3 karısı ve 36 çocuğu ile derttedir. Tabii hanımı Zeynep ve ev sahipleri Hacı Gaffur Bey'in de.



