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  4. Kayınbiraderini öldüren enişte ve iki kardeşine 25'er yıl hapis cezası verildi

Kayınbiraderini öldüren enişte ve iki kardeşine 25'er yıl hapis cezası verildi

KONYA HABERLERİ  | 04.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sanıklardan birinin ayrıca "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 4 ay, diğer ikisinin de 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi

Konya'da kayınbiraderini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ile iki kardeşi, "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cevdet Öztürk, müşteki sanık Bayram Sağaslan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Cevdet Öztürk, kayınbiraderini öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu ve hakkındaki suçlamaları reddetti.

Duruşma savcısının mütalaasını tekrarladığı duruşmada sanıklar Cevdet, Harun ve Şahin Öztürk'ün ilgili kanun maddelerince cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, Cevdet Öztürk'e "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, maktulün kardeşleri Muhammed ve Şahin Sağaslan'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Şahin Öztürk'ü "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Muhammed Sağaslan'a karşı "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırdı.

Sanık Harun Öztürk'e de "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Şahin Sağaslan'a karşı "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar Şahin ve Harun Öztürk hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Müşteki sanık Bayram Sağaslan'ın beraatine hükmedildi, müşteki sanık Muhammed Sağaslan'a "silahla tehdit" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Muhammed Sağaslan ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

- Olay

Karatay ilçesinde 16 Nisan 2018'de eşi Meryem Öztürk ile yaşadığı tartışma sonrası Cevdet Öztürk'ün evinin önüne gelen kayınbiraderleri Muhammed (28), Şahin (18) ve Fatih Sağaslan (20), av tüfeğiyle havaya ateş açmış, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan bıçakla yaralanmış, Fatih Sağaslan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Cevdet Öztürk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Cevdet ile kardeşleri Şahin ve Harun Öztürk hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Kiraz Eczanesi
Selcuklu
Müge Eczanesi
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