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Kayıp Damla için ekipler seferber oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Samsun'da ailesiyle birlikte yaşadığı evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Damla Şenol'dan (14), 2 gündür haber alınamıyor. Damla için kayıp başvurusunda bulunan aile, kızlarının başına bir şey gelmeden bulunmasını istediklerini söyledi.

Kayıp Damla için ekipler seferber oldu

lkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Damla Şenol, iddiaya göre önceki gün sabah saatlerinde markete gitmek üzere evden ayrıldı.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Şenol'un eve gelmemesi üzerine kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'negiderek kayıp başvurusunda bulundu. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bir süredir eğitimine devam etmediği öğrenilen Damla Şenol'u bulmak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şenol'un ailesi, kızlarının başına bir şey gelmeden bulunmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA


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Ankara damla şenol

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