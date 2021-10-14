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Kayıp Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı iddia edilen eski polis için yakalama kararı

14.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı iddia edilen eski polis için yakalama kararı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmayla alakalı bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı öne sürülen eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.Y. katılmadı. Kayıp Doku'nun ablası Aygül Doku ve ailenin avukatı Ali Çimen mahkemede hazır bulundu.

Daha önceki üç celseye de katılmayan sanık E.Y. hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gülistan Doku soruşturmasına ait bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen polis memuru E.Y'nin "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme" ve "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme" suçlarından 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.

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