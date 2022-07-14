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Kayısı marmelatı nasıl yapılır? Kayısı marmelatı malzemeleri neler?

14.07.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayısı marmelatı tarifi araştırılmaya başlandı. Kayısı marmelatını evinizde hazırlayabilirsiniz. Kayısı marmelatının 100 gramlık porsiyonunda yaklaşık 182 kalori bulunuyor. Peki kayısı marmelatı nasıl yapılır? Kayısı marmelatı malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Kayısı marmelatı nasıl yapılır? Kayısı marmelatı malzemeleri neler?

Kayısı marmelatının ana malzemesi, adından da anlaşılacağı üzere kayısıdır. Kayısı marmelatı için kavanozlarını oda sıcaklığında ve fazla ışık almayan ortamda muhafaza etmek önemlidir. Peki kayısı marmelatı nasıl yapılır? Kayısı marmelatı malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

KAYISI MARMELATI MALZEMELERİ

2 Kg şekerpare cinsi kayısı
1 Yemek kaşığı limon suyu
8 Adet karanfil
1 Kg toz şeker
1 Çay bardağı su

Kayısı marmelatı nasıl yapılır? Kayısı marmelatı malzemeleri neler?

KAYISI MARMELATI TARİFİ

Kayısının çekirdeklerini ayıklayın ve çelik bir tencerenin zeminine bir sıra dizin. Üzerini örtecek kadar toz şeker serpin ve tekrar bir sıra kayısı dizin. Kayısılar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Ardından tencerenin kapağını kapatın ve buzdolabında bir gece dinlendirin.

Ertesi gün dolaptan çıkarılan kayısılar sulanmış ve şekerin büyük bir kısmını içerisine çekmiş olacaktır. Bir çay bardağı su ilave edin ve yüksek ateşte kaynatın. Kaynama sesi geldiğinde karanfilleri ve limon suyunu ilave edip altını kısın. 45 dakika boyunca kısık ateşte pişirin ve sıcakken blenderden çekin.

Blenderden çekilen kayısı marmeladını sıcakken kavanozlara doldurun ve ters çevirip bir gece dinlendirin. 1 gece bekletilen kavanozların kapaklarını kontrol edin. Kapağı şişmiş olan kavanoz varsa açın ve marmelatları ısıtıp farklı bir kapakla tekrar kapatıp ters çevirelim.


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Anahtar Kelimeler:
marmelat tarifi
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