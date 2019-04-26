YEMEK

Kayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.04.2019 09:14 | Son Güncelleme

Malatya'da, 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren Hacı Baba restoranın 4’üncü kuşak temsilcisi olan Zeki Saygı, Malatya’nın meşhur kayısısını pilav ile buluşturdu. Kayısılı pilavın müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Saygı, bu yemeği Malatya mutfağına tescillemek istiyor.

Kayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyor

İsteğe göre gün kurusu ve islimli kuru kayısıyı pilavla buluşturan Saygı, kayısılı pilavın müşteriler tarafından beğenildiğini, bazı zamanlar ise talebe yetişemediklerini söyledi. Saygı, geçen yıl Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da kayısılı pilavı tescilletmek istediğini belirerek, "Her yörenin kendine has bir yemeği var. Mesela Gaziantep'in fıstığı varsa, bizim Malatya'nın da kayısısı var. Biz dedik bu kayısıdan ne yapabiliriz. Bazı insanlar kayısılı çikolata yapıyor. Bizde dedik bir katma değerimiz olsun. Hem yemeklere değişik bir reha, değişik bir tat veriyor. Biz de bu vesileyle kayısılı pilav yapalım, Malatya'ya bir katma değerimiz olsun, hem mutfak kültürümüzün sanatını zenginliğini gösterelim istedik" dedi.

kayisili-pilav-yapti-talebe-yetisemiyor_6557_dhaphoto4

Kayısılı pilavın tarifini de veren Saygı, "Baldo pirinç, Pütürge tereyağı, bezelye, fıstık içi, kayısı çekirdeği, isteğe göre bademde konulabilir, kuş üzümü ve ayrıca islimli kayısıyı kuşbaşı şeklinde doğrayarak tavada buluşturduk" diyerek anlattı.

kayisili-pilav-yapti-talebe-yetisemiyor_6557_dhaphoto2

'Malatya mutfağı UNECO'ya girmeli"

kayisili-pilav-yapti-talebe-yetisemiyor_6557_dhaphoto5

Saygı, milletvekillerinin, mülkü amirlerin ve Malatya'ya gönül veren bürokratların zengin Malatya mutfağını mutlaka Birleşmiş Milletler’e (UNESCO) sokması gerektiğini ifade ederek, "Genel otoriteler gurmeleri, gastronominin uzmanları diyorlar ki; 'böyle bir mutfak dünyada yok, çünkü sanat var burada' hem lezzet, hem sanat, hem sunum var. Biz de inşallah bunu aile olarak meccanen kendimizi bu işe adamışız. İnşallah kayısıyla beraber Malatya'nın yemeklerini en güzel şekilde tanıtmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Ramazan'da sakın bu hataya düşmeyin!Ramazan'da sakın bu hataya düşmeyin!
Yok satıyor! Tarifi sır gibi saklıYok satıyor! Tarifi sır gibi saklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayısılı pilav malatya yemekleri

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Kanserin gelişme olasılığını bile yok ediyor!

Kanserin gelişme olasılığını bile yok ediyor!

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Acısını çeken bilir! Bu yöntem saatler içinde iyileştiriyor...

Acısını çeken bilir! Bu yöntem saatler içinde iyileştiriyor...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor

En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor

"Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a hazırlanın"

Ramazan'da sakın bu hataya düşmeyin!

Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor

Yok satıyor! Tarifi sır gibi saklı

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Sadece bir fincan için ve kısa sürede derin uykuya geçin!

Sadece bir fincan için! Kısa sürede uykuya dalın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.