Kayısının başkenti çeşitli yemekleriyle hem sağlığa hem de damaklara hitap ediyor!

Malatya’nın yanı sıra çevre illerin kültürlerinin de yansıdığı yemekler arasında kağıt kebabı, patlıcan tava, geleli kebap, patlıcan parmak kebabı, güveç, tereyağlı domatesli kebap, kuzu tandır, kaburga dolma ve kuzu dolma, Malatya tava, sac kavurma, iç pilavı, patlıcan oturtma, kuzu inci ve erişte pilavı yer alıyor. Yapımı oldukça meşakkatli olan yemekler tadının yanında görünümüyle de dışarıdan gelen her insanı kendine çekiyor.

Çoğu meşe odunu ateşinde neredeyse bir gün süren pişirmenin ardından insanların damak zevkine sunulan yemekler gurmeler tarafından herkese tavsiye ediliyor. Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’nın Türkiye ve dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayan yemekler, şehrin ziyaretçi sayısının artmasına da katkı sağlıyor.

Malatya’da lezzetli yemeklerin adresi olarak bilinen tarihi bir restoranın işletmeciliğini yapan Zeki Saygı ve ekibi, özellikle dışarıdan gelen insanların yemek için günler öncesinden siparişini verdiği ve sıraya girdiği Malatya yemeklerinin fırından sunuma uzanan uzun serüvenini anlattı.