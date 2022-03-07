Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Samsun'da tanıtıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up)" tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı.

SGK Primler Daire Başkanı Yakup Süngü, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, kadın girişimcilere ait küçük ve genç işletmelerde kadın istihdamını desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kayıt dışıyla mücadele kapsamında önemli projeler yürüttüklerini dile getiren Süngü, "İnsanlar hastalandığında, zor durumda kaldığında, gelir kaybına uğradıklarında 'devlet nerede' dediğimizde Sosyal Güvenlik Kurumu yanınızda yer alan bir kurumdur." dedi.

Süngü, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 29 milyon avro bütçesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği katkısı yüzde 15'i de ulusal katkıdan oluşuyor. Bu da 4 bin kadın işverenimize denk geliyor. Projenin özeti özellikle kadınları iş piyasasında girişimcilikte ayakta tutabilmek. Kadın çalışan sayımız belli bir oranda var. Burada özellikle girişimci kadın olsun istedik. Kadın iş veren; kadın işçi çalıştırıyorsa ve bu işletmede 9'dan az sigortalı işçi çalışıyorsa bu kadını kayıtlı hale getirmek, kadın girişimcinin ayakta durmasını sağlamak."

Proje kapsamında girişimci işveren kadınlara eğitimler, yurt içi ve yurt dışı fuar tecrübe paylaşımları verileceğini de dile getiren Süngü, Samsunlu girişimci kadınların projeye ilgi duyacağına inandıklarını ifade etti.

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nden İstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Samsun'da 500, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 400'er olmak üzere 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi faydalanacak.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin yarattığı çarpan etkisiyle birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam etmesi öngörülen projeyle yeni kadın girişimcilerin de çalışma hayatına dahil olmaları hedefleniyor.

Ön başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak projenin, 20 ayının mali destek ödemeleri kapsamında sürmesi ve Ocak 2024 itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

