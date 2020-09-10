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Kaymakam Akpay’dan korona virüs denetimi

ÇORUM HABERLERİ  | 10.09.2020 18:49 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde kaymakam Akpay başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.Osmancık ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda Korona virüs denetimleri ara vermeden sürdürülüyor.

Çorum’un Osmancık ilçesinde kaymakam Akpay başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.
Osmancık ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda Korona virüs denetimleri ara vermeden sürdürülüyor. Bu kapsamda kaymakam Ayhan Akpay ve denetim ekiplerince ilçedeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, restoran, kafe gibi yeme-içme ve eğlence yerleri başta olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe-salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, parklar, piknik alanları, cadde ve sokaklar gibi bilumum yaşam alanlarında Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Titizlikle sürdürülen denetimlerde esnafa ve vatandaşlara hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi konularda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

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