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Kaymakam Akpay’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

23.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Mahallelere yaptığı ziyaretleri sürdüren Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet ederek talepler ve şikayetlerini dinliyor.Kaymakam Akpay, mahalle ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti.

Mahallelere yaptığı ziyaretleri sürdüren Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet ederek talepler ve şikayetlerini dinliyor.
Kaymakam Akpay, mahalle ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Akpay, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Ziyarette göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı hane sahiplerine teşekkür eden Akpay, çocuklara hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.
Kaymakam Akpay’a İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer de eşlik etti.

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