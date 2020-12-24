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Kaymakam Alemderoğlu köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu köy gezilerine devam ediyor.Samsat ilçesine bağlı bütün köyleri gezerek inceleme ve denetimler yapan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Doğanca köyünü Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte gerçekleştirdi.Köy Muhtarı Hasan Sönmez ve köy halkı ile bir araya gelen Kaymakam Alemdaroğlu ve beraberindekiler, yatalak, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.Kaymakam Alemdaroğlu vatandaşlar ile yaptığı sohbette 2020 yılında gerçekleştirdikleri ve 2021 yılında planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Kaymakam Alemdaroğlu, "Önümüzdeki yıl içerisinde Doğanca köy içi kilitli parke taşı döşenmesini planlıyoruz.

Kaymakam Alemderoğlu köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu köy gezilerine devam ediyor.
Samsat ilçesine bağlı bütün köyleri gezerek inceleme ve denetimler yapan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Doğanca köyünü Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte gerçekleştirdi.
Köy Muhtarı Hasan Sönmez ve köy halkı ile bir araya gelen Kaymakam Alemdaroğlu ve beraberindekiler, yatalak, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.
Kaymakam Alemdaroğlu vatandaşlar ile yaptığı sohbette 2020 yılında gerçekleştirdikleri ve 2021 yılında planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kaymakam Alemdaroğlu, "Önümüzdeki yıl içerisinde Doğanca köy içi kilitli parke taşı döşenmesini planlıyoruz. İl Özel İdaresinden Doğanca köyü için ayrılan ödeneği amacına uygun olarak kullanacağız. Pandemi sürecini en az zayiatla atlatmak için temizlik, mesafe ve maskeden taviz vermeyeceğiz. Doğanca köyümüzde depremde ağır hasarlı duruma gelerek yıktırılan okul binasının yerine yeni okul yapımı konusunun ise takipçisi olacağız" dedi.
Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada depremde hak sahibi olan vatandaşlara toplu alanda kalıcı konut yapılması için belediye olarak arsa temin edilmesi ve diğer gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını, üretim ve refahı arttırıcı her türlü çalışmayı destekleyeceklerini ifade etti.

Kaymakam Alemderoğlu köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

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