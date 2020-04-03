YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Kaymakam Almalı, virüs tedbirleriyle ilgili esnafı denetledi

Kaymakam Almalı, virüs tedbirleriyle ilgili esnafı denetledi

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.04.2020 09:03 | Son Güncelleme

Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, Korona virüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetledi ve bilgilendirmede bulundu.Düziçi İlçe Kaymakamı tarafından çarşı esnafına yönelik yapılan denetlemelere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi de eşlik etti.

Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, Korona virüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetledi ve bilgilendirmede bulundu.
Düziçi İlçe Kaymakamı tarafından çarşı esnafına yönelik yapılan denetlemelere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi de eşlik etti. Korona virüs (Kovit-19) tedbirleri dolayısıyla, vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market ve manavlar denetlenerek, burada çalışan personellerin ve alışveriş yapan vatandaşların uyması gereken kuralların bilgilendirmesi yapıldı.
Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, "Sizlerin sağlığı, güveni ve huzuru bizim için her şeyden önce gelir. Bunun için bugün bazı fırın, manav ve marketleri denetlemeye çalıştık. Vatandaşlarımız, alışveriş yapmadan önce esnaf arkadaşlarımızdan eldivenleri talep edip, öyle alış veriş yapmalarını önemle arz ediyoruz. Mümkün olduğunca alış veriş yaparken sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim. Biraz sabır ve gayret ile bunun üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Öğrencilere görüntülü eğitim

Öğrencilere görüntülü eğitim

Osmaniye Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:11
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Burçin Eczanesi
Merkez
Çalık Eczanesi
Merkez
Yüksek Eczanesi
Merkez
Semih Gül Eczanesi
Kadirli
Melike Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Masöz Ve Masör Kursu Açıldı

Osmaniye'de Masöz Ve Masör Kursu Açıldı

Kadirli'de Baz Istasyonu Tepkisi

Kadirli'de Baz Istasyonu Tepkisi

Hastanede seks skandalı

Hastanede seks skandalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.