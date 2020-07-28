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Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na plaket

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Muhtarlar Derneği, Besni’de yaptığı başarılı çalışmalar ve Besni’ye sağladığı katkılardan dolayı Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.Plaketi dernek adına Başkan Haci Uçar verdi.

Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na plaket

Adıyaman’ın Besni Muhtarlar Derneği, Besni’de yaptığı başarılı çalışmalar ve Besni’ye sağladığı katkılardan dolayı Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.
Plaketi dernek adına Başkan Haci Uçar verdi. Başkan Haci Uçar, burada yaptığı açıklamada, “Muhtarlar derneği olarak ilçemizde yaptığı başarılı çalışmalar ve Besni’ye sağladığı katkılardan dolayı Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu’na teşekkür plaketi takdim ettik. Özellikle pandemi sürecinde ilçemiz halkına gösterdiği yoğun ilgiden ötürü Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür eden, Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ise, ilçedeki eksiklikleri muhtarlar aracılığı ile devlet millet iş birliği ile uyum içerisinde giderdiklerini söyleyerek, özellikle pandemi sürecinde muhtarlarla önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

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