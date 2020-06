Kaymakam Beşikci şehit babalarını yalnız bırakmadı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Babalar Günü münasebetiyle şehit uzman çavuş Hatip Çağlar’ın babası Mehmet Çağlar’ı ve gazi Celal Tanrıverdi’yi evlerinde ziyaret ederek Babalar Günlerini kutladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Babalar Günü nedeniyle şehit babaları ile gazileri ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Beşikci, babaların toplumu var eden aile yapısının temel direği olduğunu ve sadece bu gün değil, her gün yüreklerinin hoş tutulması gerektiğini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, vatanımızın güvenliği için feda eden aziz şehit babaları ve gazilerimiz başta olmak üzere, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, hayatı boyunca maddi-manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.

Mehmet Çağlar ve Celal Tanrıverdi de Kaymakam Beşikci’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.