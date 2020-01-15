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  4. Kaymakam Çalışır’dan Gazi Özden’e ziyaret

Kaymakam Çalışır’dan Gazi Özden’e ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende İlçe Kaymakam Malik Çalışır, Terörle Mücadele Gazisi Kürşat Özden’i ziyaret etti.İlçenin Balaban Mahallesi nüfusundan, terörle mücadele Gazisi Kürşat Özden’in evine misafir olan Kaymakam Malik Çalışır, Özden ailesi ile sohbet edip çaylarını içti.Kaymakam Çalışır, ziyarette yaptığı konuşmada, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz.

Kaymakam Çalışır’dan Gazi Özden’e ziyaret

Malatya’nın Darende İlçe Kaymakam Malik Çalışır, Terörle Mücadele Gazisi Kürşat Özden’i ziyaret etti.
İlçenin Balaban Mahallesi nüfusundan, terörle mücadele Gazisi Kürşat Özden’in evine misafir olan Kaymakam Malik Çalışır, Özden ailesi ile sohbet edip çaylarını içti.
Kaymakam Çalışır, ziyarette yaptığı konuşmada, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız” dedi.
Terörle Mücadele Gazisi Kürşat Özden, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Çalışır’dan Gazi Özden’e ziyaret

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