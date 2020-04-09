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Kaymakam Can’dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon

VAN HABERLERİ  | 09.04.2020 10:54 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrenciler için iki aileye televizyon hediye etti.Çaldıran Kaymakamlığına müracaatta bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden ve 3 öğrencisi bulunan kanser hastası Bedel İkiz ve Toprakseven Mahallesi’nde ikamet eden 5 öğrencili İsmail Dülek, çocuklarının uzaktan eğitim görebilmesi için televizyon talebine bulundu.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrenciler için iki aileye televizyon hediye etti.
Çaldıran Kaymakamlığına müracaatta bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden ve 3 öğrencisi bulunan kanser hastası Bedel İkiz ve Toprakseven Mahallesi’nde ikamet eden 5 öğrencili İsmail Dülek, çocuklarının uzaktan eğitim görebilmesi için televizyon talebine bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Çaldıran Kaymakamı Adem Can, maddi durumları iyi olmayan öğrenciler için duyarsız kalmayarak aileleri evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Can’ı kapılarında gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, hediye edilen televizyon karşısında ise çok sevindiler. Yetkili servisin televizyonları kurmasının ardından yayın yapan uzaktan eğitim sistemi kanalının karşısına geçen öğrenciler, derslerini takip etmeye başladı.
9. sınıf öğrencisi İdal İkiz, korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim gördüklerini belirterek, “Televizyonumuz olmadığı için kaymakam beye müracaatta bulunduk. Allah razı olsun televizyon getirdi. Onun sayesinde eğitim göreceğiz. Bundan dolayı çok sevinçliyiz. Onun sayesinde iyi yerlere geleceğiz inşallah” dedi.
Anne Zeliha İkiz, çocuklarının korona virüsten dolayı eğitimden yararlanamadıklarını belirterek, “Televizyonumuz yoktu. Kaymakam beyimize başvuruda bulunduk ve bize televizyonu kendisi alıp getirdi. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu televizyondan biri anasınıfında toplam üç öğrencimiz faydalanarak uzaktan eğitim görecek” ifadelerini kullandı.
Çaldıran Kaymakamı Adem Can da, korona virüsten dolayı okulların eğitim kapalı olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımızın eğitimi EBA TV üzerinden verilmektedir. İlçemizdeki iki aile bizlere başvurarak televizyonlarının olmadığını ve çocuklarının uzaktan eğitim sisteminden faydalanamadıklarını söylediler. Bunun üzerine yaptığımız araştırma sonucunda öğrencilerimizin bulunduğunu ve bunların eğitimlerden geri kalmamaları için çalışma başlattı. Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arayıcılığıyla kendilerine televizyon hediye ettik. İnşallah bundan sonra derslerini bu televizyon arayıcılığıyla uzaktan eğitim sisteminden görerek arkadaşlarından geri kalmayacaklar. Planladıkları akademik kariyerlerine devam edecekler. Ben ümit ediyorum ki bu güzel üç kız kardeş ilerde çok güzel yerlere gelecekler. Kızlarımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde başka bir ailemize de televizyon hediye ettik. Devletimiz ebet müddet var olsun” şeklinde konuştu.

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