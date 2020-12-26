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Kaymakam Çiçek: "Maske, fiziki mesafe ve temizlik çok önemli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.12.2020 08:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlara korona virüs ile ilgili uyarılarda bulundu.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yeniceköy ziyaretinde yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamlık olarak, ilçemiz köylerine hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz.

Kütahya’nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlara korona virüs ile ilgili uyarılarda bulundu.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yeniceköy ziyaretinde yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamlık olarak, ilçemiz köylerine hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak büyük gayret gösteriyoruz. Köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, işbirliği içerisinde çözüm üretmek için, köy gezilerini sıklıkla sürdürmeye ve vatandaşlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Önemli bir hususu da hatırlatmak istiyorum. Bilindiği üzere, Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin en mühimleri maske takmak, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına uymaktır. Bunlara uyduğumuz takdirde virüsün yayılımını, etkisini en aza indirebilmemiz mümkündür. Bu kurallara sadece kendimiz ve ailemizin sağlığı için değil, çevremizin ve toplumun da sağlığını düşünerek uymamız insani olan bir davranış ve vazifedir“ dedi.
Ziyaret bitiminde Kaymakam Çiçek’e ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, göstermiş oldukları yakınlık ve destekleri için teşekkür ettiler.

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