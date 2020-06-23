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Kaymakam Çiçek şehit ailesini ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, 1992 yılında Tunceli ili Hozat ilçesinde şehit düşen Hasan Ali Soysal’ın ailesini, Eşi Songül Çiçek ile birlikte ziyaret etti.

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, 1992 yılında Tunceli ili Hozat ilçesinde şehit düşen Hasan Ali Soysal’ın ailesini, Eşi Songül Çiçek ile birlikte ziyaret etti. Ziyarete köy muhtarı Ali Koç’ da eşlik etti.
Kaymakam Hasan Çiçek, “Cenabı Allah şehidimize gani gani rahmet, mekanını cennet eylesin. Anne ve babası olarak sizlere, bütün yakınlarına sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Devletimizin temsilcisi olarak bizler her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim“ ifadelerini kullandı.

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