YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kaymakam Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi Günü’nü kutladı

Kaymakam Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi Günü’nü kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.07.2020 20:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Kdz.

Kaymakam Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi Günü’nü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “FETÖ/PDY terör örgütü tarafından, demokrasimize ve milletimize karşı kalkışmada bulunulan 15 Temmuz günü “ Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilmiştir.Terör örgütü FETÖ/PDY’nin bu hain kalkışması karşısında Aziz Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır.
Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimiz vermiştir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaptığı çağrı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir.Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevz-u bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz aynı zamanda öylesine şanlı bir mücadelenin adıdır ki, adeta Çanakkale ruhunun, Kuva-i milliye şuurunun tekrar şahlanarak vücut bulduğunu gösteren tarihi dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün dördüncü yıldönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:25
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:33
Yatsı
22:20

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Müge Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.