YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kaymakam Demir; “Hemşireler sağlık dünyasının gizli kahramanlarıdır’’

Kaymakam Demir; “Hemşireler sağlık dünyasının gizli kahramanlarıdır’’

SİVAS HABERLERİ  | 14.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Kangal İlçesi Kaymakamı Erinç Demir, ilçede görev yapan hemşirelerin Hemşireler gününü kutlayarak güzel dileklerde bulundu.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde etkisini hala gösteriyor.

Kaymakam Demir; “Hemşireler sağlık dünyasının gizli kahramanlarıdır’’

Kangal İlçesi Kaymakamı Erinç Demir, ilçede görev yapan hemşirelerin Hemşireler gününü kutlayarak güzel dileklerde bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde etkisini hala gösteriyor. Salgın ile mücadele de ön safta bulunan sağlık çalışanlarına vatandaşların destekleri her geçen gün artıyor. Sivas’ın Kangal ilçesi Kaymakamı Erinç Demir Hemşireler Haftası münasebetiyle ilçede görev yapan hemşirelerin günü nü kutlayarak hemşirelere karanfil ve tatlı hediye etti. Korona virüs Pandemisi döneminde ‘İyi ki varlar’ denilen meslek gruplarının başında sağlık çalışanlarının geldiğini ifade eden Erinç Demir, “Ancak bir meslek grubu vardır ki, çoğu zaman teşekkür edilmekte en son sırada sayılır veyahut da unutulur. Ancak bize göre teşekkürü belki de en fazla hak eden meslek grubudur hemşireler. Çünkü hemşireler sağlık camiası içinde hem sayısal olarak, hem de hastalarla en fazla yakın temas halindeki kimselerdir. Tansiyon ölçmekten, serum bağlamaya, hasta karşılamadan, doktorlara yardımcı olmaya, hasta bilgilendirmekten, hastanın tüm sağlık bakımı aşamalarına kadar birçok sağlık hizmeti hemşireler eliyle yürütülür. Hemşireler, sağlığımızla yakinen ilgilenen sağlık çalışanlarıdır. Tüm hastanelerin vitrinleri, gülen yüzleri, en fazla koşuşturan kimseleridirler onlar. Özellikle de hastanelerde uzun süreli yatan hastalar için hastalıklarıyla mücadele döneminde onlara bazen bir ana, bazen bir kardeş, bazen de en yakın arkadaş olurlar. Hemşireler sağlık camiasının kanatsız melekleridirler. Doktorların sağ kolu, hastaların dert yakındıkları en yakınları, hasta ziyaretlerine gelenlerin ise korkmadan bir şeyler danışabildikleri kimselerdirler. Kısacası hemşireler sağlık dünyasının gizli kahramanlarıdırlar.’’ şeklinde konuştu.

Kaymakam Demir; “Hemşireler sağlık dünyasının gizli kahramanlarıdır’’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:10
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:46
Yatsı
21:22

Sivas Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

Sivas'taki Cinayet

Sivas'taki Cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.