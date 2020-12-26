Kaymakam Demir’den esnafa destek

Kangal Kaymakamı Erinç Demir pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere verilen yardım çekleriyle yerel esnaftan alışveriş yapılmasını sağlayarak esnafa da destek oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bir çok insanın ölümüne yol açan korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiyor. Sivas’ın Kangal ilçesi Kaymakama Erinç Demir ise zor günlerde ilçe esnafına sahip çıktı. Kangal Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak yapılan gıda yardımları, "Alışverişini yerel esnaftan yap" kampanyasıyla vakıf tarafından düzenlenen alışveriş çekleri ile yerel esnaftan alınması sağlandı. Kaymakam Demir, her zaman yerel esnafın yanında olacaklarını belirterek, "Covid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu günleri millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Bu birlik ve dayanışmayı sağladığımızda bu süreci daha güçlü olarak atlatacağız. Kaymakamlık olarak bizler de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını ilçemizde bulunan esnaflarımızdan temin etmek suretiyle hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermekte hem de alışveriş yapmak suretiyle yerel esnafımıza destek olmaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketlerinin yanında bizlerde yerelde bu kampanya ile esnafımıza destek olarak her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

