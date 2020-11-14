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Kaymakam Demir’den jandarma personellerine başarı belgesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde görev yapan jandarma personeline Kaymakam Nazlı Demir tarafından başarı belge verildi.Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni merkez ve köylerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik başarılı çalışmalar yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine başı belgesiyle ödüllendirdi.Şüphelilere yönelik yürütülen faaliyetlerde, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasında gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü ilgili Jandarma Komutanlığı personelleri, Kaymakam Nazlı Demir’in elinden başarı belgelerini aldı.Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen belge takdim töreninde, Kaymakam Demir, jandarma personellerini çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Kaymakam Demir’den jandarma personellerine başarı belgesi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde görev yapan jandarma personeline Kaymakam Nazlı Demir tarafından başarı belge verildi.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni merkez ve köylerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik başarılı çalışmalar yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine başı belgesiyle ödüllendirdi.
Şüphelilere yönelik yürütülen faaliyetlerde, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasında gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü ilgili Jandarma Komutanlığı personelleri, Kaymakam Nazlı Demir’in elinden başarı belgelerini aldı.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen belge takdim töreninde, Kaymakam Demir, jandarma personellerini çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Kaymakam Demir’den jandarma personellerine başarı belgesi

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