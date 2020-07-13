YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Deniz Pişkin’den atış yarışmasına destek

Kaymakam Deniz Pişkin’den atış yarışmasına destek

KASTAMONU HABERLERİ  | 13.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışmalarına Kaymakam Deniz Pişkin atış yaparak destek verdi.Tosya Avcılar Kulübü tarafından organize edilen atış yarışması trap ve tek kurşun atış yarışmasına çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporcu katıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışmalarına Kaymakam Deniz Pişkin atış yaparak destek verdi.
Tosya Avcılar Kulübü tarafından organize edilen atış yarışması trap ve tek kurşun atış yarışmasına çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporcu katıldı. İlçeye yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan atış poligonda jandarma ve polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yarışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağladı. İncelemelerde bulunmak ve atışları yerinde görmek için atış poligonuna gelen Kaymakam Deniz Pişkin, yarışmacılara başarılar dileyerek başarılı bir yarışma yapılması temennisinde bulundu. Tüfeği eline alan Kaymakam Deniz Pişkin, ilçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ile birlikte trap ve tek kurşun atışları yaparak yarışmaya destek verdi.
Tek kurşun ve trap atışlarında hedefi şaşmayan Kaymakam Deniz Pişkin kulüp tarafından günün anısına plaket verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Kastamonu Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:16
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:25
Yatsı
22:13

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Çelikoğlu Eczanesi
Merkez
Nisan Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kastamonu'da Kaymakam Açıkgöz ve eşi İdlib'de 4 briket ev yaptıracak

Kastamonu'da Kaymakam Açıkgöz ve eşi İdlib'de 4 briket ev yaptıracak

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.