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Kaymakam Divli, yaya önceliğine dikkat çekti

AYDIN HABERLERİ  | 17.12.2020 11:23 | Son Güncelleme

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, trafik denetimlere katılarak yaya önceliğine dikkat çekti.İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen denetimler Aydın genelinde devam ederken, bu kapsamda Bozdoğan ilçesinde de denetimler gerçekleştirildi.

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, trafik denetimlere katılarak yaya önceliğine dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen denetimler Aydın genelinde devam ederken, bu kapsamda Bozdoğan ilçesinde de denetimler gerçekleştirildi. Yaya önceliği konusunda duyarlılığın oluşturulmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere katılan Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, sürücülere ilk geçiş hakkını yayalara vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Bozdoğan ilçe merkezinde trafik ekiplerince gün boyu devam eden denetimlere Kaymakam Divli’nin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı da katıldı.

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