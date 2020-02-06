YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi

MARDİN HABERLERİ  | 06.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Milli İrade İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Dündar, kamu kurum müdürleri ve 72 mahalle muhtarı katıldı.

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Milli İrade İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Dündar, kamu kurum müdürleri ve 72 mahalle muhtarı katıldı. Burada konuşan Kaymakam Dündar, ilçelerinde her ayın ilk haftasında mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Dündar, "Aylık yaptığımız toplantılar vesilesi ile hangi mahallede ne sıkıntı, ne eksiklik var vakıf oluyoruz. Böylece muhtarlar vesilesi ile daha kısa sürede bütün mahalle sakinlerimizin şikayetlerini en kısa sürede çözebiliyoruz" dedi.
Toplantı, muhtarların sorun ve taleplerinin dinlenip not edilmesi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti

Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti

Mardin Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:36
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:09

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Yeni Şifa Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Cengiz Çevik Eczanesi
Nusaybin
Gül Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.