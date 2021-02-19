Kaymakam Fatih Yıldız’a ziyaret

Bandırma ve Gönen Kaymakamları Manyas Kaymakamlığı görevine başlayan Fatih Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ile Gönen Kaymakamı Aslan Yurt göreve yeni başlayan Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Samimi bir hava da gerçekleşen ziyarette ilçeler de yapılan çalışmalar hakkında istişare de bulunulduğu belirtilirken Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız “ Değerli meslek büyüklerimin ziyaretinden çok mutlu oldum, bilgi ve birikimlerini benimle paylaştılar, kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

