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Kaymakam Göktaş’ın 19 Mayıs mesajı

IĞDIR HABERLERİ  | 19.05.2020 12:57 | Son Güncelleme

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Kaymakam Lütfullah Göktaş yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’dan başlayan yolculuğunun istikameti millet, varış noktası ise Milli Mücadeleydi.

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kaymakam Lütfullah Göktaş yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’dan başlayan yolculuğunun istikameti millet, varış noktası ise Milli Mücadeleydi. Bu tarih vatan topraklarının bekası adına yeniden dirilişin ve şahlanışın başlangıç noktasıdır. Milletimizin büyük gayretleri ve fedakarlıklarıyla verdiği bu mücadele bugünkü güçlü Türkiye’nin temellerini atmıştır. Büyük bir kahramanlık destanının yazıldığı, zor şartlarda verilen mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, ülkemizin yeniden var olmasının en önemli dönüm noktalarından birisidir.
Değerli gençler;
Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve korunması istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli görev ve amacımızdır.
Bu duygu ve düşüncelerle başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu cennet vatan uğruna canını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, muhterem gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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