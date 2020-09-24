YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kaymakam Görmüş çeltik hasadını inceledi

Kaymakam Görmüş çeltik hasadını inceledi

ÇORUM HABERLERİ  | 24.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe’de çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik hasadını yerinde inceledi.İlçeye bağlı Kula Köyü’nde 600 dönüm arazisine çeltik eken Aytekin Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe’de çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik hasadını yerinde inceledi.
İlçeye bağlı Kula Köyü’nde 600 dönüm arazisine çeltik eken Aytekin Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı. Bu sene hasadın geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirten Altuntaş, bugün itibariyle sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveriyle arazisini biçeceğini söyledi.
Toplamda 600 dönümün üzerinde araziye çeltik ektiklerini belirten Altuntaş, yaklaşık 400 tonun üzerinde çeltik hasat etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Kula Köyü’ndeki çeltik hasadını yerinde inceleyen Kaymakamı Fatih Görmüş, hayırlı ve bereketli bir hasat olması dileklerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim

Çorum Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:37
İkindi
16:01
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Konak Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
AK Partili Erkan Kandemir: “Bizim en büyük talihsizliğimiz, ana muhalefet partimiz”
AK Partili Erkan Kandemir: “Bizim en büyük talihsizliğimiz, ana muhalefet partimiz”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı
Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.