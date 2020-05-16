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Kaymakam Gülyer’den şehit ailelerine ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer, Şehit Süleyman Turan ve Şehit Halil İbrahim Kartal’ın ailelerini ziyaret etti.Ziyaretlerinde şanlı tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtının, bu topraklar için canını feda eden şehitler olduğuna vurgu yapan Kaymakam Şeref Gülyer, "Türk Milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır.

Kaymakam Gülyer’den şehit ailelerine ziyaret

Kütahya’nın Aslanapa ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer, Şehit Süleyman Turan ve Şehit Halil İbrahim Kartal’ın ailelerini ziyaret etti.
Ziyaretlerinde şanlı tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtının, bu topraklar için canını feda eden şehitler olduğuna vurgu yapan Kaymakam Şeref Gülyer, "Türk Milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegane sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız daha güçlü bir Türk Milleti bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. 15 Temmuz’da destansı mücadele veren Şehit ve Gazilerimizi de rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aynı zamanda tüm gazilerimize ve Şehit ailelerine sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kaymakam Gülyer’den şehit ailelerine ziyaret

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