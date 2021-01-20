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Kaymakam İrdelp: ’’İlçemiz yararına olan faaliyetleri daima desteklemeye hazırız’’

20.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Kaymakam İrdelp: ’’İlçemiz yararına olan faaliyetleri daima desteklemeye hazırız’’

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yeni göreve başlayan Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Kaymakam Mehmet Can İrdelp’i makamında ziyaret ederek ilçede yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.Kaymakam Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Altıntaş İlçe Başkanı Ahmet Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri, ilçemizde yetim ve muhtaç çocuklara yardım, ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler düşündüklerini ifade ettiler.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yeni göreve başlayan Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Kaymakam Mehmet Can İrdelp’i makamında ziyaret ederek ilçede yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Kaymakam Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Altıntaş İlçe Başkanı Ahmet Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri, ilçemizde yetim ve muhtaç çocuklara yardım, ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler düşündüklerini ifade ettiler. Ayrıca ilçemizdeki gençlerin spor faaliyetleri ne destek verecekler. Kaymakamlık olarak, bu faaliyetleri destekliyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz’’ dedi.

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