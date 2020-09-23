YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam Karadağ, yolcu otobüslerini denetledi

Kaymakam Karadağ, yolcu otobüslerini denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetimlerde bulundu.Kaymakam Buğra Karadağ, denetim ekibi ile birlikte ilçede bulunan ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde Covıd-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirleri denetledi.Denetimlerde işyeri sahibi esnafların, yolcuların ve şoförlerin dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Karadağ, uyulması gereken kurallara hassasiyet gösterilmesini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Kaymakam Karadağ, yolcu otobüslerini denetledi

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetimlerde bulundu.
Kaymakam Buğra Karadağ, denetim ekibi ile birlikte ilçede bulunan ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde Covıd-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirleri denetledi.
Denetimlerde işyeri sahibi esnafların, yolcuların ve şoförlerin dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Karadağ, uyulması gereken kurallara hassasiyet gösterilmesini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Kaymakam Karadağ, yolcu otobüslerini denetledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:42
Öğle
12:57
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.