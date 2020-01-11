Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencileri ağırladı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, kros yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

Kovancılar ilçesinde Okçular Ortaokulu öğrencileri 35 ilden 650 öğrencinin yer aldığı bölge atletizm kros yarışmalarına katıldı. Öğrenciler, katıldıkları Yıldız Kızlar Kategorisinde 4. oldu. Yarışlardan dönen öğrencileri Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu makamında misafir etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Karaloğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.



