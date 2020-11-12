YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi

Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 12.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı Dr.

Van’ın Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından ilçe otogarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 922 ilçede denetimler sürüyor. Denetimler sırasında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması için uyarılarda bulunulurken, kurallara uymayan vatandaş ve kuruluşlara ise idari para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda Van’ın Erciş ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Haftalık düzenli olarak gerçekleştirilen denetimler sırasında vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilip, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşürü dağıtılıyor. Son olarak ilçe otogarında gerçekleştirilen denetimler sırasında otobüs işletme firmalarının korona virüs tedbir kurallarına uygunluğu hususunda inceleme yapıldı. Gerek firma sahipleri ve çalışanları ile yolcular konuyla ilgili bilgilendirilerek kurallara uyulması hakkında uyarılar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
11:56
İkindi
14:39
Akşam
17:03
Yatsı
18:22

Van Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.