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Kaymakam Memiş” Esnafın iyi iş yapması bizi mutlu eder”

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, yeni açılan İskele Balıkçısı adlı işyerini ziyaret ederken, esnafın iyi iş yapmasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, yeni açılan İskele Balıkçısı adlı işyerini ziyaret ederken, esnafın iyi iş yapmasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi. İşletme sahibi Şakir Çokyavaş ve Zafer Meriç tarafından karşılanan Kaymakam’a Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik’de eşlik etti.
İskele mahallesinde işyerlerini ziyaret eden Kaymakam ve ekibi maske ve sosyal mesafe denetimi yaparken, yeni açılan İskele Balıkçısı adlı balık lokantasına da uğradı. İşyeri sahibi Şakir Çokyavaş ve Zafer Meriç tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş ve ekibi işletme hakkında bilgi aldı. Lokantanın alkolsüz olduğunu anlatan işletmeci Şakir Çokyayaş, “İşletmemizi ziyaret ederek bize gurur verdiniz. Lokantamızı yeni açtık. Çok da tanıtım yapamadık. Anca umutluyuz. Körfezin her tarafından konuk ağırlamayı umuyoruz” dedi. İşletmeyi çok beğendiğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş’de, “Çok güzel bir mekan açmışsınız Allah müşterinizi artırsın. Sizleri tebrik ediyorum. Bende bundan sonra buraya geleceğim. Körfeze hitap eden bir mekanın Burhaniye ‘de olması çok güzel. İlçemizde esnafların iyi iş yapmaları bizi mutlu eder. Sizlere bol kazançlar diliyorum” dedi.

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