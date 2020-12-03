YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı

Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçede bulunan 18 yaş altı 66 engelli çocuğu evlerinde ziyaret ederek hediye dağıttı.Dünyadaki en büyük ilginin sevgisizlik olduğunu belirten Kaymakam Mutlu, “3 Aralık Dünya Engelliler günü olması münasebetiyle ilçemizde bulunan 18 yaş altı 66 engelli kardeşimizi evlerinde tek tek ziyaret ettim.

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçede bulunan 18 yaş altı 66 engelli çocuğu evlerinde ziyaret ederek hediye dağıttı.
Dünyadaki en büyük ilginin sevgisizlik olduğunu belirten Kaymakam Mutlu, “3 Aralık Dünya Engelliler günü olması münasebetiyle ilçemizde bulunan 18 yaş altı 66 engelli kardeşimizi evlerinde tek tek ziyaret ettim. Araban Kaymakamlığının projesi olan ‘’Bizim İçin Değerlisiniz Projesi’’ kapsamında tek tek evlerinde ziyaret ettiğim engelli çocuklarımızla ayrı ayrı sohbet edip sorunlarını dinledim. Her birine ayrı ayrı hediyeler vererek yüzlerini güldürdüm. Dünyadaki en büyük engel sevgisizliktir. Sizleri çok seviyoruz sevgili çocuklar’ ifadelerini kullandı.
Arabanlı 18 yaş altı 66 engelli çocuklar ise, kendilerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
12:25
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Osmanlı Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Fahri Kaya Eczanesi
Sahinbey
Gaziantep Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.