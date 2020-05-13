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  4. Kaymakam Öner’den ’Engelliler Haftası’ mesajı

Kaymakam Öner’den ’Engelliler Haftası’ mesajı

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, ’Engelliler Haftası’ nedeniyle mesajda bu haftanın yeterli bilincin oluşması açısından çok önemli olduğunu bildirdi.Kaymakam Hüseyin Öner, “Ülkemizde ve dünyada engellilerin sosyal ve ekonomik yönden karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmede katkı sağlama adına her yıl 10-16 Mayıs haftasını kapsayan hafta “Engelliler Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Kaymakam Öner’den ’Engelliler Haftası’ mesajı

Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, ’Engelliler Haftası’ nedeniyle mesajda bu haftanın yeterli bilincin oluşması açısından çok önemli olduğunu bildirdi.
Kaymakam Hüseyin Öner, “Ülkemizde ve dünyada engellilerin sosyal ve ekonomik yönden karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmede katkı sağlama adına her yıl 10-16 Mayıs haftasını kapsayan hafta “Engelliler Haftası” olarak kutlanmaktadır. “Engelliler Haftası” engelli vatandaşlarımızın bir kez daha hatırlanması, sorunlarının daha yakından dile getirilerek, toplumun dikkatinin çekilmesi ve çözüm yollarının bulunması, önlenebilir nedenlerle oluşan engeller konusunda toplumda yeterli bilincin oluşması açısından önemli haftalardan biridir. Engelliler Haftası’nın engelliler konusundaki bilincin ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor; engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.

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