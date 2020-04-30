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Kaymakam Şahin, üreticileri tarlada ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de 2 aydır ölümlere neden olan Korona virüs salgını, yaşam için en önemli icraat ve mesleğin tarımsal üretim olduğunu ortaya çıkardı.

Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de 2 aydır ölümlere neden olan Korona virüs salgını, yaşam için en önemli icraat ve mesleğin tarımsal üretim olduğunu ortaya çıkardı. Görev yaptığı tüm ilçelerde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik projeleri ve çiftçilere olan düşkünlüğü ile tanınan Kaymakam Cemal Şahin, mesaisinin önemli bir bölümünü tarla ve bahçelerde üretenlere ayırıyor.
Çiftçilere destek olmak amacıyla zaman zaman kırsal yerleşim alanlarına ve tarımsal üretimin sürdürüldüğü bahçelere giden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, bugün de ilçeye bağlı Gölhisar Mahallesi’ne gitti. Köy sınırları içerisinde bulunan enginar tarlalarında hasat yapan çiftçilere ziyaret eden Kaymakam Şahin, hasada katılıp çiftçilerle halleşti. Bir anda tarlada çalıştıkları sırada Kaymakam ile karşılaşan çiftçiler ve tarım çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın ve Ali Korkmaz’a ait enginar tarlalarında incelemelerde bulunup hasada katılan Kaymakam Şahin, insan hayatının devamı için havadan sonra su ve gıdaya ihtiyaç olduğunu belirterek “Üretim olmazsa hayat biter. Üreten çiftçimiz baş tacıdır” dedi.
Aydın’da tarımın çok önemli olduğunu, insan hayatının vazgeçilmezi olan gıdanın ve temini için gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun Covid-19 sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, “Çiftçilerimizin üretmiş olduğu sakız, mor, bayrampaşa ve hibrit türündeki enginarlar başta İzmir, Bursa, İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkemizin değişik bölgelerine gönderiliyor. Türkiye’de üretilen enginarın yüzde 16,8 i Aydın’da üretilmektedir. Aydın ili enginar üretiminde büyük bir öneme sahiptir. İlimizde ise en çok üretim Efeler ilçemizin Gölhisar mahallesinde gerçekleşiyor. Bursa’dan sonra ikinci sırada üretim Aydın ilinde Gölhisar mahallemizdedir. Enginar toprak altı gövdesi çok yıllık, toprak üstü organları tek yıllık olan baş ve yapraklarından çeşitli şekillerde faydalanılan bir sebze türüdür. Taze tüketiminin yanında konserve ve derin dondurulmuş olarak da kullanılmaktadır. Antioksidan kaynağı, karaciğer dostu ve doğal probiyotik olan enginar tam anlamıyla sağlık dostudur” diyerek sadece beslenmek için değil sağlık için de enginarın bolca tüketilmesini önerdi.

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